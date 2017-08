Het wordt warm, heel erg warm!

EINDHOVEN - Het wordt dinsdag tropisch warm en dat is voor het eerst sinds 19 juli. In Brabant tikken we moeiteloos de 30 graden aan. Lokaal kan het nog warmer worden.

De dag begon mistig, maar nu de mist is opgetrokken staat niets een zomerse dag nog in de weg. Met temperaturen tussen de 30 en 32 graden wordt het heet. Heel heet.

Hoef je niet te werken, zoek dan vooral verkoeling. De buitenzwembaden zijn nog open. Of misschien ga je liever naar een natuurbad. Zit je lekker in de tuin, dompel dan je voetjes onder in een bak met water. Vergeet niet te smeren!



Geniet nog even van het prachtige weer. Woensdag is het gedaan met de pret. We krijgen met langdurige regenval te maken en de temperatuur doet een stapje terug. Misschien zelfs wel twee. Het kan zomaar zijn dat de 20 graden niet meer gehaald wordt.Vanaf woensdag krijgt het weer een herfstachtig karakter. De buienkans neemt toe en de temperatuur ligt rond de 18 graden. Pas na het weekend wordt het iets warmer.