Drugsvaten langs A59, toerit Oosterhout weer open

OOSTERHOUT - Langs de A59 tussen Oss en Zonzeel zijn dinsdagochtend drugsvaten gevonden in de berm. Toerit 33 van Oosterhout naar de snelweg was daarom enige tijd afgesloten.

Het zou gaan om zes vaten met daarin een chemische stof. Er was een omleiding ingesteld.



Aan de Werfkampenseweg in Raamsdonksveer, zo'n 8 kilometer verderop, werd dinsdagochtend ook een drugsdumping gemeld. Het ging daar om twee van dezelfde soort vaten als op de toerit. Ook lag er een wasbak en een gasfles.De politie onderzoek beide afvallozingen. Het is niet bekend of de dumpingen een verband hebben met elkaar.In Dongen en De Moer zijn maandag ook twee partijen drugsafval gevonden . Die lagen in de berm aan de Ruiterbaan in Dongen en aan de Veldstraat in De Moer. Het zou daar gaan om afval van een MDMA-drugslab.