Man opgepakt voor lekken uit burgemeestersprocedure Den Bosch

DEN BOSCH - Een 55-jarige man is dinsdagochtend opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie rond de benoeming van de nieuwe burgemeester in Den Bosch. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De verdachte is lid van de vertrouwenscommissie. Hij zit vast in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De man wordt dinsdag verhoord.



Uitzonderlijk

Het is hoogst uitzonderlijk dat iemand wordt opgepakt voor het lekker van gevoelige informatie. Het is niet bekend of burgemeester Ton Rombouts op de hoogte is gebracht van de aanhouding. Evenmin is duidelijk of hij later op de dag met een reactie komt, zo laat zijn woordvoerder desgevraagd weten.



“Rombouts heeft steeds heel duidelijk de scheiding aangebracht tussen zijn rol als burgemeester en de procedure die tot zijn opvolging leidt”, aldus de zegsman. Rombouts toonde zich direct na het lekken van informatie uit de voordrachtscommissie in het Brabants Dagblad bezorgd uit over de ontstane situatie. Hij wees tijdens een raadsvergadering op imagoschade voor de politiek.



Gevoelige informatie

Vanuit de vertrouwenscommissie is gevoelige informatie gelekt over benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester. Jack Mikkers wordt de nieuwe burgervader, maar hij was niet de eerste keus. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad zou Jan Hamming hebben gewild.



Hamming koos echter voor Zaanstad. Daarom kwam Mikkers, nummer twee op de lijst, in beeld. Rianne Donders stond derde op de lijst. Ze was in het verleden burgemeester van Geldrop-Mierlo. Donders zwaait nu de scepter in Roermond.



Onderzoek

De Rijksrecherche startte halverwege juli een onderzoek naar het lekken in de benoemingsprocedure. Commissaris Wim van de Donk deed aangifte van een mogelijk lek.



Bestuurskundige Julien van Ostaaijen vertelde eerder dat het lekken uit de benoemingsprocedure gevolgen kan hebben voor de sollicitanten. Zij zouden niet meer willen solliciteren omdat hun naam op straat kan komen te liggen.



Volgens Van Ostaaijen is deze arrestatie 'een duidelijk signaal dat lekken niet wordt geaccepteerd'.