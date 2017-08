Willem II huurt buitenspeler El Hankouri van Feyenoord

TILBURG - Willem II heeft zich versterkt met de 20-jarige Mo El Hankouri. De vleugelspeler wordt de rest van dit seizoen gehuurd van Feyenoord.

El Hankouri kan ook als nummer 10 uit de voeten. Hij sloot dinsdagochtend aan bij de ochtendtraining in Tilburg.



De in Rotterdam opgeleide El Hankouri tekende in de zomer van 2016 zijn eerste profcontract bij Feyenoord. Hij debuteerde vorig seizoen eind augustus voor Feyenoord 1 tegen Excelsior (4-1).