Raadslid Sjef van Creij van bed gelicht om burgemeesterslek Den Bosch

DEN BOSCH - Sjef van Creij is de man die dinsdagmorgen is aangehouden voor het lekken van gevoelige informatie rond de voordracht van een nieuwe burgemeester in Den Bosch. Dat bevestigt zijn vrouw Wilma aan Omroep Brabant.

Van Creij werd dinsdag in alle vroegte van zijn bed gelicht. Hij lag samen met zijn vrouw te slapen toen de politie voor de deur stond. Het raadslid moest zijn telefoon inleveren. De politie heeft verder geen onderzoek gedaan in het huis.

Overtuigd van onschuld

Zijn vrouw Wilma is verbaasd. Ze is overtuigd van zijn onschuld. “Ik steek mijn handen voor hem in het vuur”, laat ze weten aan Omroep Brabant. "Hij heeft echt niet gelekt. Hij had liever niet eens in de vertrouwenscommissie gezeten."



De vrouw van het opgepakte raadslid heeft geen contact meer met hem gehad. Ze weet niet of hij al een advocaat heeft.



Toen de politie voor de deur stond, dacht ze dat hun gestolen vrachtwagen was teruggevonden. De vrachtauto met waardevolle spullen van de heemkundekring Rosmalen werd vorig jaar gestolen. Het bezoekje van de politie bleek dus ergens anders over te gaan.



Eenmansfractie

Van Creij is raadslid namens de eenmansfractie ‘gewoon ge-DREVEN’. In oktober vorig jaar stapte hij uit de fractie van Rosmalens Belang.



Op het lekken van gevoelige informatie staat een maximale celstraf van één jaar. Het komt bijna nooit voor dat hiervoor iemand wordt veroordeeld. In 2005 moest de burgemeester van Urk een boete van 500 euro betalen wegens lekken.