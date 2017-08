Rotterdammer opgepakt voor steekpartij in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 28-jarige man uit Rotterdam is maandagavond opgepakt voor een steekpartij aan de Kamillelaan in Bergen op Zoom diezelfde avond. Bij die steekpartij raakte een man gewond aan zijn been.

Het slachtoffer, ook 28 jaar, werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie onstond een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer in de buurt van de Vijverberg. Daar vochten de twee al met elkaar.



Na een autorit werd de ruzie voortgezet aan de Kamillelaan. De verdachte vluchtte een woning in, waar de politie later het mes vond dat bij de steekpartij is gebruikt. De verdachte zit vast.