'No Surrender-oprichter Klaas Otto achter moordplan op officier van justitie'

BREDA - Klaas Otto heeft de opdracht gegeven een aanslag te plegen op een officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Breda. Het doelwit was Greetje Bos, de officier van justitie die optreedt in zijn zaak. Dat zeggen welingelichte bronnen tegen het ANP. Een 44-jarige man die de opdracht moest uitvoeren is maandagavond aangehouden in Sliedrecht.

Eerder meldde het Openbaar Ministerie dat de cel van de 'verantwoordelijke gedetineerde' maandagavond is onderzocht. Otto (49) zit vast in gevangenis Torentijd in Middelburg. Het onderzoek naar de dreigende aanslag werd enkele weken geleden gestart onder leiding van het Landelijk Parket.



Klaas Otto

De 44-jarige man zit nog steeds vast en wordt verhoord. Na de arrestatie van de man zijn twee woningen in Sliedrecht en Rotterdam doorzocht. Er is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.



No Surrender-oprichter Klaas Otto zit in voorarrest in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. De rechtszaak is over een paar weken in Breda.



Veiligheidsmaatregelen

Het Landelijk Parket in Rotterdam wil verder niets zeggen over de nieuwe beschuldiging aan het adres van No Surrender-oprichter Klaas Otto. Ook het OM in Breda zwijgt.



Over mogelijke veiligheidsmaatregelen rond officier van justitie Bos worden geen mededelingen gedaan, laat een woordvoerder van het OM-weten. De advocaat van Otto heeft nog niet gereageerd.