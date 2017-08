Omzetstijging voor Jumbo supermarkten en La Place

VEGHEL - Supermarktbedrijf Jumbo in Veghel heeft de omzet afgelopen halfjaar met bijna 5 procent zien stijgen. De opbrengst van onlinebestellingen verdubbelde, maar het bedrijf noemde daarbij geen bedrag. Het aantal supermarkten van Jumbo bleef nagenoeg gelijk.

Bij de eerder van V&D overgenomen restaurantketen La Place groeide de omzet met 28,5 procent.



Langer open

Jumbo zette over de eerste jaarhelft een totale omzet van bijna 3,8 miljard euro in de boeken. In winkels die langer dan een jaar open waren, was sprake van een omzetstijging van 4 procent. Het marktaandeel van de tweede supermarktketen van Nederland was in de eerste jaarhelft ruim 19 procent.



Jumbo telt momenteel 580 filialen. In het afgelopen halfjaar werden veertien filialen verbouwd en opende vier nieuwe winkels hun deuren. In de tweede jaarhelft worden nog eens achttien winkels verbouwd, en zullen acht nieuwe supers aan het winkelbestand worden toegevoegd. Verder zal op den duur een nieuw distributiecentrum in Nieuwegein worden gerealiseerd. De voorbereidingen voor de bouw starten komend najaar.



Ombouwen

De restaurants van La Place waren goed voor 60,4 miljoen euro omzet, geholpen door uitbreiding in binnen- en buitenland. De restaurantketen heeft een start gemaakt met het ombouwen van AC Restaurants naar de La Place-formule.



Jumbo zelf sprak van een sterk halfjaar, waarin een 'stevig fundament' is gelegd onder de verdere groei van het bedrijf.