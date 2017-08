Jongen uit Den Bosch (16) nu verdacht van moord op Savannah

UTRECHT - De jongen van zestien uit Den Bosch die vastzit wegens de dood van het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten is moord ten laste gelegd. Hij werd eerder beschuldigd van doodslag. De verdachte staat 8 september voor de rechter in Utrecht, het gaat om een pro-formazitting.

Omdat de verdachte minderjarig is, vindt de zaak achter gesloten deuren plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekend gemaakt.



'Meer bewijs'

Tijdens de zitting zal duidelijk worden hoe ver het onderzoek is gevorderd. Onderzoek naar het internetverkeer heeft meer bewijs in de richting van de verdachte opgeleverd. Vandaar dat de verdenking van doodslag is gewijzigd in moord.



Savannah werd op 1 juni als vermist opgegeven. Haar lichaam werd drie dagen later gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. De 16-jarige jongen uit Den Bosch werd vier dagen later als verdachte aangehouden in de zaak.



Nog niet gevonden

Het OM liet dinsdag ook weten dat de telefoon en portemonnee van Savannah, waarnaar in juli in een sloot werd gezocht, nog steeds niet zijn gevonden.

Behalve de stand van het onderzoek zullen 8 september mogelijk de wensen van de verdediging, het al dan niet verlengen van het voorarrest en de verdere behandeling van de jongen ter sprake komen.