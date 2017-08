Superfan Ton heeft 2100 wielershirtjes, en stalt ze allemaal uit in het PSV-stadion

EINDHOVEN - "Hoe kom ik zo gek, tja..." Wielerfan Ton Merckx (geen familie van Eddy) moet even nadenken over de vraag. "In 1983 ging ik naar een criterium en zag een heel mooi shirtje. Dat wilde ik graag hebben en toen was ik eigenlijk verkocht."

Inmiddels is Ton bijna 2100 shirtjes verder. En je kunt het zo gek niet bedenken of hij heeft er een shirtje van. Maar zijn pronkstuk is een kampioensshirt uit 1950. Die wordt niet over een stoel gehangen, maar blijft netjes ingelijst.



De ideale locatie

Ton kan zijn shirtjes nooit helemaal in 1 oogopslag zien. "Maar laatst zat ik bij een voetbalwedstrijd eens naar de tribune te kijken en toen dacht ik, dat is de ideale locatie om mijn shirtjes eens op te hangen. Ik wilde ze toch eens op de foto zetten."





Van PSV kreeg hij toestemming. "Het is heilige grond hier, he? Iemand vroeg me waarom het PSV-stadion. Ik kom uit Eindhoven en ben PSV-fan, dan ga je niet naar de Arena of de Kuip," lacht Ton. "Het is toch een heel mooi gezicht zo!"Een paar uurtjes kon Ton genieten van al zijn shirtjes op de tribune. Toen werden ze allemaal weer ingepakt.