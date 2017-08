Streep door transfer van Luuk de Jong naar Girondins de Bordeaux

Luuk de Jong in actie tegen Roda JC. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - Luuk de Jong vertrekt niet naar Girondins de Bordeaux. Lange tijd zag het er naar uit dat de PSV-spits naar de nummer vijf van Frankrijk zou vertrekken. De Fransen hebben echter de stekker uit de onderhandelingen getrokken, meldt VI dinsdag.

Vorige week leek weinig een overgang van De Jong nog in de weg te staan. De aanvaller raakte bij PSV zijn aanvoerdersband én basisplek kwijt.



Dit seizoen kwam De Jong in twee van de drie wedstrijden als invaller in het veld. In de openingswedstrijd tegen AZ zat hij negentig minuten op de bank.De Jong stond dinsdagmorgen gewoon op het trainingsveld. De transfermarkt sluit donderdagnacht om twaalf uur.