Loslopende Stafford bijt meisje

EINDHOVEN - Een meisje is dinsdagochtend in stadsdeel Tongelre in Eindhoven gebeten door een loslopende hond. Het gaat om een Stafford, zo laat het Team Surveillance Honden Oost-Brabant in een tweet weten. Het meisje is voor onderzoek naar de huisarts gebracht.

De hond is niet gevonden.



Hoe het met het meisje is, is niet bekend. Ook is niet bekend hoe oud ze is.