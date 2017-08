Jongen verdronken in vijver Henri Dunantpark Eindhoven

EINDHOVEN - Een jongen is dinsdag verdronken in de vijver van het Henri Dunantpark in Eindhoven. De tiener zocht samen met anderen verkoeling in het water. Op een bepaald moment kwam hij niet meer boven water. Brandweermensen en politiemensen zochten naar zijn lichaam. De jongen bleek overleden toen zij hem vonden.

De politie heeft de vriendjes van de jongen opgevangen in het politiebureau.



Het park ligt in het Eindhovense stadsdeel Woensel. De politie heeft het park ontruimd en afgezet. Het Henri Dunantpark wordt veel gebruikt door recreanten. Er lopen voortdurend joggers en de vijver is populair bij vissers. Op dagen als vandaag is het park ook geliefd bij zonaanbidders.