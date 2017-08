Voetbalkenners over cruciale Frankrijk-Nederland: 'We zijn zwaar underdog'

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal wacht een hels karwei om zich te plaatsen voor het WK voetbal. Oranje staat er sowieso ronduit beroerd voor en moet vrijdag een resultaat boeken bij de Goliath van groep A; Frankrijk. De voetbalkenners van Omroep Brabant spelen in de aanloop naar het duel in Stade de France voor Dick Advocaat. Paul Post trapt af.

Het EK van 2000. Of beter nog, dat van 2008. Dat waren nog eens tijden. Tijden dat de Nederlandse leeuwen geen underdog waren, maar de Franse haantjes met veren en al opschrokten. Tijden die, helaas voor Nederland, al lang vervlogen zijn. Inclusief, als het aan Paul Post ligt, de 4-3-3-opstelling.



“Om te beginnen denk ik dat we moeten teruggrijpen naar het systeem waarmee we met minder kwaliteit de beste prestaties leverden, zoals bij het WK van 2014 in Brazilië. Hopelijk trilt dat nog een beetje na in de selectie.”‘Bondscoach’ Post kiest daarom voor een 5-3-2-opstelling. “Tegen die Fransen móet je het achterin dicht houden, anders graaf je je eigen graf. En het is Dick Advocaat wel toevertrouwd om degelijk, defensief en misschien zelfs wel een beetje luizig te spelen.”Post zucht hoorbaar als hij de elf basisspelers moet opnoemen. “De selectie is heel gelijkmatig. Op Arjen Robben na is er gewoon niemand die er met kop en schouders bovenuit steekt.”Jeroen Zoet krijgt zijn voorkeur als doelman (‘Een beetje lood om oud ijzer, maar hij maakt in elk geval de meeste speelminuten’), maar de verdediging kiezen is andere koek. “Het is allemaal wel matig, hè. Godsamme. Ik mis Erik Pieters in deze selectie. Die had ik opgeroepen én opgesteld. Hij speelt elke week in Engeland en is een stevige, stabiele en geroutineerde verdediger. Pieters was mijn linksback geweest en dan had ik Daley Blind, die daar nu staat, naar het centrum doorgeschoven.”Naast Blind krijgen, na lang aarzelen, ook Stefan de Vrij, Joël Veltman en Wesley Hoedt een vinkje van Post, die Kevin Strootman aanwijst als derde centrale verdediger annex verdedigende middenvelder. “Hij is het opbouwende extra slot op de deur.”Posts middenveld wordt voorzien van power om weerstand te kunnen bieden aan de Franse machine, bemand door types als Paul Pogba en Blaise Matuidi. “Georginio Wijnaldum is dus een zekerheid en ik kies verder voor Tonny Vilhena en Marco van Ginkel. Die hebben fysiek meer te brengen dan Wesley Sneijder. Die zou ik achter de hand houden.”Voorin krijgt de snelle en behendige Quincy Promes van Post het plekje naast de automatische keuze Arjen Robben.Het rijtje Zoet, Blind, Hoedt, Strootman, De Vrij, Veltman, Vilhena, Wijnaldum, Van Ginkel, Promes en Robben steekt schril af bij de Franse vedettenploeg. “Ik dicht Nederland dan ook heel weinig kansen toe”, aldus Post. “We zijn zwaar underdog, al denk ik dat het duo Advocaat/Gullit wel geschikt is voor dit alles-of-niets-scenario. Om te proberen nog iets te maken van Nederlands minimale kansen.”En of Oranje het WK gaat halen? “Zoals ik het nu bekijk niet, maar ik hoop van ganser harte dat ik het faliekant mis heb.”