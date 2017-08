Brabantse filmmakers winnen 27 awards met Who is Alice

Beeld: Who is Alice

BREDA/HELMOND - De Nederlandse speelfilm Who is Alice, van onder anderen de Helmondse regisseur Robert van den Broek en de Bredase cabaratier Guido Weijers, heeft 27 awards gewonnen bij Independent Film Festivals in Hollywood, Londen, Miami en New York.

De film won in de categorieën beste film, beste comedy, beste originele verhaal, beste actrice, beste acteur, beste cinematografie en beste ensemble.



Komische dramafilm

Who is Alice is een filosofische komische dramafilm die ingaat op de vraag die iedereen bezighoudt: wie ben je? Het is een combinatie van humor en drama waarbij we het leven volgen van Alice, een actrice die wanhopig op zoek is naar een nieuwe grote rol.



Ze ontmoet Dick, een mislukte autoverkoper die zich helemaal op spiritualiteit heeft gestort en goeroe wil worden.



Het script is geschreven door Paul Smit. Robert van den Broek maakte samen met Ismaël Lotz van het script een beeldverhaal. Guido Weijers adviseerde op het gebied van verhaallijn en ludieke scenes. Arjan Bakker is producent en investeerder bij Alice The Movie b.v.In 2013 werd met bijna dezelfde crew de film Alles over Niets geproduceerd. De film verschijnt op 1 september wereldwijd en in Nederland.