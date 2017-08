Kleine kans op smog, risicogroep moet binnen blijven

EINDHOVEN - Mensen in het zuiden en oosten van het land die gevoelig zijn voor smog kunnen dinsdagmiddag én aan het begin van de avond beter binnenblijven. Ook wordt zware lichamelijke inspanning afgeraden. Dit meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het gezondheidsinstituut waarschuwt dat vooral in de provincies langs de Duitse grens en in Noord-Brabant een kleine kans bestaat op smog door ozon. Hierdoor kan de luchtkwaliteit dinsdagmiddag lokaal slecht zijn.



Nog geen smogalarm

Smog kan leiden tot geïrriteerde ogen, neus en keel. Kinderen, ouderen, mensen met luchtwegaandoeningen en personen die zich flink inspannen kunnen de meeste last ondervinden.



Bij klachten raadt het RIVM aan een huisarts te bezoeken. Smog ontstaat door ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Voor een smogalarm is nog geen reden.