Lekker likken! Speciale ijscoupe zorgt voor verkoeling bij honden

HEUSDEN - Het is warm vandaag, heel heel warm. En niet alleen voor ons, maar ook voor de trouwe viervoeters. Gelukkig hebben ze daar in Heusden iets op gevonden, een lekker bolletje ijs! Als hun baasjes verkoeling zoeken en een ijsje eten, krijgen de honden een speciale hondencoupe.

Zo'n vier kwispelende honden staan al te wachten als Gijs van Dijk, eigenaar van de ijszaak in Heusden, de glazen ijsbakjes uit de kast haalt. Daarin legt Van Dijk twee grote bollen ijs, waar hij nog een decoratief koekje in prikt. "Het is vandaag extra warm, dus is er ook extra versiering."





Bij de ijssalon in Heusden is er extra aandacht voor honden. "Dat doen wij altijd, mensen die met de hond komen wandelen halen hier een ijsje. De hond krijgt dan een bakje water, en ook een bolletje ijs van het huis", zegt Van Dijk.De honden zijn er blij mee, enthousiast likken ze hun schaaltje leeg. "Ze vinden het echt geweldig", zegt een baasje. "Die beginnen al te trekken als we hier nog niet eens zijn. Met dit warme weer worden ze wat rustiger en liggen ze plat. Dan lusten ze wel een ijsje naturlijk."Het bolletje ijs is niet speciaal hondenijs, maar gewoon vanille-ijs. "Iedereen lust vanille-ijs, dus honden ook", zegt Van Dijk. Volgens hem is dat niet slecht voor de honden. "Je moet dat, net als bij mensen, niet iedere dag doen, maar zo af en toe bij warm weer kan dat best een keertje."