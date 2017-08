Burgemeesterslek: 'Ze proberen Sjef van Creij iets in de schoenen te schuiven'

DEN BOSCH - “Er zijn mensen die er belang bij hebben dat Sjef van Creij het lekken uit de vertrouwenscommissie in de schoenen geschoven krijgt. Van Creij kan gewoon niet degene zijn die heeft gelekt over burgemeesterskandidaten in Den Bosch" aldus Jacq Delhez.

Delhez is secretaris van de politieke beweging “gewoon ge-DREVEN” en overtuigd van de onschuld van Van Creij. Van Creij zit als enige namens die beweging in de gemeenteraad van Den Bosch. Hij zat in de vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester.



“Hij kan het absoluut niet zijn die gelekt heeft”, aldus Delhez. “Sjef heeft zelfs tegen ons nooit één woord over de benoemingsprocedure gezegd.” Hij wil niet zeggen wie hij er van verdenkt dat ze Van Creij vals beschuldigen.



Ook inwoners van Rosmalen, de woonplaats van Van Creij, zijn er heilig van overtuigd dat hun Sjef niet heeft gelekt. De politicus geniet onvoorwaardelijk vertrouwen van zijn plaatsgenoten, blijkt uit een rondgang langs willekeurige Rosmalenaren.



Van Creij werd dinsdag in alle vroegte van zijn bed gelicht. Hij lag samen met zijn vrouw te slapen toen de politie voor de deur stond. Het raadslid moest zijn telefoon inleveren. De politie heeft verder geen onderzoek gedaan in het huis.



“In een vertrouwenscommissie weet je dat je dingen geheim moet houden en dat heeft deze verdachte niet gedaan”, laat de officier van justitie weten.



Overtuigd van onschuld

Zijn vrouw Wilma is verbaasd. Ze is overtuigd van zijn onschuld. “Ik steek mijn handen voor hem in het vuur”, laat ze weten aan Omroep Brabant. "Hij heeft echt niet gelekt. Hij had liever niet eens in de vertrouwenscommissie gezeten."



De vrouw van het opgepakte raadslid heeft geen contact meer met hem gehad. Ze weet niet of hij al een advocaat heeft.



Toen de politie voor de deur stond, dacht ze dat hun gestolen vrachtwagen was teruggevonden. De vrachtauto met waardevolle spullen van de heemkundekring Rosmalen werd vorig jaar gestolen. Het bezoekje van de politie bleek dus ergens anders over te gaan.



Gewoon ge-DREVEN’

Van Creij is raadslid namens de eenmansfractie ‘gewoon ge-DREVEN’. In oktober vorig jaar stapte hij uit de fractie van Rosmalens Belang.



Van Creij is een bekend gezicht in Rosmalen. Zo was hij vorig jaar Prins Carnaval in het Zandhazendurp.



Celstraf

Op het lekken van gevoelige informatie staat een maximale celstraf van één jaar. Het komt bijna nooit voor dat hiervoor iemand wordt veroordeeld. In 2005 moest de burgemeester van Urk een boete van 500 euro betalen wegens lekken.