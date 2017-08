Eindhovense studenten met hun zonneauto dagelijks op televisie

EINDHOVEN - De studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) die in oktober met hun zonneauto meedoen aan de World Solar Challenge in Australië worden dit jaar op de voet gevolg door de NOS en de VPRO. Er komt een dagelijkse serie, Oranje Boven, Down Under, over de race dwars door de Australische Outback.

Presentator Herman van der Zandt en wetenschapsjournalist Anna Gimbrere reizen mee met de deelnemers aan de belangrijkste race voor zonneauto’s. Ze volgen de deelnemers van Darwin naar Adelaide.



Het team van de TU/e doet al jaren mee aan de World Solar Challenge. Dit niet zonder succes. In 2013 en 2015 wonnen ze de race met de beste gezinsauto op zonne-energie. Dit jaar gaat het team de strijd aan met zonneauto Stella Vie.

Behalve een team van de TU/e doen er ook teams van de Technische Universiteiten van Delft en Twente mee. Hoe hebben ze zich voorbereid? Welke nieuwe technieken hebben ze in hun auto gestopt? En: geven ze de concurrentie opnieuw het nakijken? Vragen die in het programma worden beantwoord.

Oranje Boven, Down Under wordt uitgezonden van zaterdag 7 t/m vrijdag 14 oktober op verschillende tijdstippen. Onder meer na het Achtuurjournaal op NPO 1.