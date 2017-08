Bejaarde man zwaargewond bij beknelling in parkeergarage Oisterwijk

De traumahelikopter landt in Oisterwijk (foto: Hilde Emmen)

OISTERWIJK - Een bejaarde man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij in een parkeergarage aan de Vloeiweg in Oisterwijk klem kwam te zitten tussen een auto en een paal. Drie brandweerwagens, twee ambulances kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde.

Het slachtoffer is gereanimeerd en werd daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De arts van de traumahelikopter ging ook mee met de ambulance. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.



De parkeergarage hoort bij een appartementencomplex, waar veel senioren wonen.