Parijs onthaalt fietsende voetbalfans voor WK-duel met Frankijk: 'We worden overal toegejuicht'

PARIJS - C’est incroyable! De twintigtal supporters van het Nederlands elftal die zondagochtend op de fiets richting Frankrijk stapten, zijn aangekomen in Parijs. Ze zijn daar om Oranje te steunen in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. ‘Fantastisch resultaat, nu zij nog’.

“We staan aan de voet van de Eiffeltoren en zijn als groep veilig aangekomen. We worden door heel veel Fransen toegejuicht. Er is overal applaus en een geweldige sfeer. Fantastisch”, aldus een gelukkige Sjoerd van Fessem.



Volgens Van Fessem viel de fietstocht mee. “Het is fantastisch weer geweest en we zijn prima verzorgd door onze begeleiding. We zijn blij dat we er zijn. Dat is een fantastisch resultaat. Als dat donderdagavond ook lukt, zou dat een mooi vervolg zijn van deze trip.”



“De kans op drie punten is niet groot, maar is wel aanwezig. Het is de eerste van vier finales. Wij hebben het goede voorbeeld gegeven, nu Oranje nog.”