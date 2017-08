Warmste 29 augustus ooit gemeten in Brabant

EINDHOVEN - Nog nooit was het op 29 augustus warmer in de provincie Brabant dan deze dinsdag. Dat meldt MeteoGroup. De warmste plek was Eindhoven. Daar werd 31,3 graden gemeten. Daarmee is het een hele graad warmer dan het vorige warmterecord. Een flink verschil dus.

Het warme weer was fijn voor de Brabanders die een frisse duik konden nemen. Maar het zorgde ook voor een grote hoeveelheid smog in de lucht. Het RIVM gaf hier dinsdagmiddag zelfs een waarschuwing voor.



'Onvoldoende'

Volgens weerbureau MeteoGroup zal de luchtkwaliteit nog tot in de avond 'onvoldoende' zijn. Later op de avond zal de wind draaien richting de Noordzee. Hierdoor verdwijnt de meeste smog.



Ook gaat het dinsdagnacht regenen. Geen goed nieuws voor de nachtelijke wandelaars, maar wel voor de luchtkwaliteit. De regen zal het grootste deel van de overgebleven smog wegspoelen. Woensdag zal de lucht daardoor veel schoner zijn.



Geen maandrecord

Dinsdag was overigens niet de warmste dag ooit gemeten in augustus. Er zijn ook al wel eens temperaturen van boven de 34 graden geregistreerd.



