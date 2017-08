Somaliër Abdirahman kan weer met opgeheven hoofd door Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Abdirahman Mohamed Ali kan weer met opgeheven hoofd door Sint-Oedenrode lopen. Hij werd in mei samen met een vriend bij een bushalte door een arrestatieteam opgepakt. Zijn naam was gelinkt aan terreur. Na een dag bleek al dat hij niets met terreur te maken had. Nu is zijn naam officieel gezuiverd. “Ik vind het fijn. Mensen in de buurt denken nog steeds dat ik verdachte ben. Daar word ik in de buurt op aangekeken", aldus de Somaliër.

Abdirahman was vanuit Somalië naar Nederland gevlucht omdat hij zich bedreigd voelde door terreurorganisatie Al Shabaab. Vanaf het ene op het andere moment werd hij in het vreedzame Sint-Oedenrode zelf als terreurverdachte geblinddoekt in een auto geduwd.



Speelde geen rol

Een dag later werd hij al weer vrijgelaten. Zijn zaak werd geseponeerd, hij was nog wel getuige in een andere kwestie waarvoor een verdachte vast zit. Volgens woordvoerster Elsbeth Kleibeuker van het Landelijk Parket kun je formeel niet stellen dat Abdirahman geen terreurverdachte was. Hij werd aangehouden vanwege een verdenking maar al gauw bleek dat hij geen rol speelde en werd hij vrijgelaten.



Waar rook is, is vuur

Advocaat Frank van Rijthoven, die Abdirahman bijstaat, zegt dat het openbaar ministerie hem heeft gezegd dat de Somaliër “niet eerder in beeld was als verdachte”. Rijthoven is blij dat de naam van zijn cliënt is gezuiverd. “Hij wordt er op aangekeken. Waar rook is, is vuur. Hij wil weer met rechte rug door dorp kunnen lopen.”



Abdirahman haalde opgelucht adem toen hij niet langer onder verdenking stond. Justitie heeft hem laten weten dat hij schadevergoeding kan krijgen voor die ene dag dat hij in een politiecel zat. Maar dat is niet het eerste waar de Somaliër aan denkt. Het belangrijkste voor hem is dat zijn buurtgenoten weten dat hij geen terrorist is.