Mannen gezocht voor de zorg: 'Meer dan billen afvegen'

VALKENSWAARD - De zorg is een mannenwereld. Weinig vrouwen kiezen voor een zorgopleiding. Daar wilde zorgorganisatie Valkenhof in Valkenswaard iets aan doen. Ze organiseerde dinsdagmiddag een 'mannendag'.

In 2015 haalden 22 duizend vrouwen en 2,1 duizend mannen een diploma in de verpleegkunde of verzorging, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Ook bij de Valkenhof is meer dan 90 procent vrouw.

'Konten wassen'

Dat merkt Dieter Thijs (25) ook. Hij werkt met mensen met dementie. Hij is de enige man op zijn afdeling. "Mijn vrienden dachten dat ik alleen konten ging wassen. Als ik ze dan uitleg wat het precies is, zijn ze enthousiaster."



"Het is traditioneel gezien toch een vrouwenberoep. We hopen mannen bewust te maken van de mogelijkheden in de zorg", verklaart Rosanne Roxs van Valkenhof. Ze benadrukt dat ze niet per se mannen aanneemt. "We kiezen natuurlijk de beste mensen, maar heren zijn meer dan welkom."





Volgens Thijs heeft het voordelen om mannen te hebben. "Cliënten hebben ook behoefte aan een babbeltje met een man. Soms krijgen mannen meer voor elkaar bij bepaalde mensen."Jeroen de Kinderen (28) uit Valkenswaard is enthousiast geworden. "Met vrouwen werken is toch stiekem heel fijn!", lacht hij. "Veel vrouwen is altijd goed."