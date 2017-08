Spelers schenken Gouden Stier aan NAC Museum: 'Die hoort hier thuis'

BREDA - Een afvaardiging van de NAC-spelers heeft dinsdag de Gouden Stier aan het NAC Museum gegeven. De Bredase club kreeg het beeld omdat het vorig seizoen via de play offs promoveerde naar de eredivisie. 'Deze prijs hoort in het NAC Museum', volgens de voetballers.

De spelers Robbie Haemhouts, Manual Garcia en Mounir El Allouchi waren dinsdagmiddag op bezoek in het NAC Museum. Met een reden, want het trio was er speciaal heen gegaan om de Gouden Stier aan het NAC Museum te schenken.





"Vorig seizoen hebben we een geweldig slot van de competitie gehad met de Gouden Stier als uiteindelijke trofee", zegt Robbie Haemhouts bij de overhandiging aan beheerder Wim de Bont en een delegatie van het bestuur van het NAC Museum. "Wij vinden dat deze prijs maar op één plek hoort te staan en dat is hier in het NAC Museum.""Dit is een hele mooie aanwinst", zegt John de Leeuw, bestuurslid van het NAC Museum. "We zijn er erg blij mee. Het klopt dat de Gouden Stier hier thuis hoort. We zijn er erg trots op en we zullen er heel zuinig op zijn.""En onze museumbeheerder zal hem elke dag poetsen", grapt John de Leeuw dan nog even. Bestuurslid Ad van den Bemt doet er meteen nog een schepje bovenop. "Ik hoop wel dat het de laatste keer is dat we hem winnen", zo zegt hij. "Dat het de volgende keer maar een schaal mag zijn."Wie de Gouden Stier wil bewonderen kan even kijken op nacmuseum.nl voor de openingstijden.