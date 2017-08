Boete voor poepende, loslopende katten: 'Dat zou tijd worden'

TILBURG - Het plan van de Tilburgse politicus Hans Smolders om loslopende en poepende katten hard aan te pakken, houdt de gemoederen flink bezig. Ruim duizend reacties kwamen er dinsdag bij Omroep Brabant binnen. Waar de een blij is met het idee van Smolders, is het volgens de ander belachelijk.

“Dat zou tijd worden. Laten we de hond uit in de uitlaatzone maar in onze tuin zitten de katten te schijten van een ander, daar word je niet vrolijk van”, reageert Nico van Hellemondt dinsdag. Het is slechts een van de vele reacties die er binnen komt. Tal van mensen zijn blij dat er eindelijk eens wat wordt gedaan aan al die poepende poezen in de buurt. “Strak plan!!! Dat moet overal ingevoerd worden!!!”, schrijft Kelly Suppers.



Toch is lang niet iedereen blij met de ideeën van Hans Smolders. “Domste plan ooit. Wat is dit weer een tijdverspilling zeg”, reageert Sanne Skrabanja . Verder vragen veel mensen zich af of je dit wel in de praktijk kunt uitvoeren. “Hoe gaan ze dat naleven dan? Hoe gaan ze vaststellen van wie de loslopende kat is? Of gaan ze ze vangen?”, vraagt Nick Beset zich af.In de toekomst wil Hans Smolders het plan dus invoeren in Tilburg. Mocht dat daar niet lukken dan zijn er volgens de mensen op Facebook genoeg anderen plekken in Brabant waar het kattenplan van kracht mag worden. Breda, Geldrop, Den Bosch, Waalwijk, Oosterhout, Eindhoven, Oss en Zaltbommel worden al genoemd. Maar volgens Ina van Aalst mag dit ver buiten Brabant van kracht worden. "Nou, dat moeten ze in heel Nederland maar eens in gaan voeren."