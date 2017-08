Helmondse gemeenteraad vergeeft burgemeester Blanksma

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma van Helmond is tot inkeer gekomen. Toen zij met een journalist van de NRC sprak over criminelen die proberen door te dringen in het gemeentebestuur had ze beter een fictief voorbeeld kunnen kiezen. Maar ze koos een bestaand voorbeeld waardoor in de stad echte politici over de tong gingen. Dat spijt Blanksma, zei ze dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad accepteert haar excuses en wil het boek sluiten.

Blanksma vertelde tegen de journalist dat zij een drugspand had gesloten dat eigendom was van een raadslid. Dat raadslid wist niks van de illegale activiteiten in zijn pand. Vervolgens zouden dat raadslid en een wethouder er bij Blanksma op aangedrongen hebben het pand niet te sluiten. Helmond speculeerde er lustig op los over wie die twee zouden kunnen zijn.





Toen dat naar buiten kwam was Elly Blanksma op vakantie. Vanaf dat adres ging ze al meteen door het stof. Dinsdagavond deed ze dat nog eens over. Ze vertelde dat ze met de journalist had gesproken over de momenten waarop een burgemeester een grens moet trekken. “In het voorbeeld wat ik heb aangehaald, heb ik willen laten zien dat ik door het trekken van een grens mijn onafhankelijkheid heb kunnen behouden”, aldus Blanksma.Door alle commotie die er daarna in de stad ontstond beseft de burgemeester van Helmond nu dat ze beter een fictief voorbeeld had kunnen gebruiken. Ze heeft in ieder geval nooit mensen willen beschadigen. “Ik spreek in het interview direct uit dat ik honderd procent vertrouwen heb in mijn raadsleden en wethouders”, aldus Blanksma.LEES OOK: Burgemeestersrel Helmond: kous nog niet af na excuses Volgens Blanksma is het belangrijk dat zij in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit gesteund wordt door de gemeenteraad en de wethouders. En dat is volgens haar zo. “Ik spreek de hoop uit dat de ontstane situatie niet afleidt van onze gezamenlijke opdracht”, zei Blanksma.