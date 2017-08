Boot vliegt ondersteboven op rotonde

GIESSEN - Het moet een gek gezicht zijn geweest, een boot die op de kop op een rotonde ligt. Het gebeurde dinsdag op de N322 bij Giessen.

Met z'n bestelbus reed een chauffeur op het verkeersplein af, toen hij plots de controle over zijn auto kwijtraakte. Het motorbootje vloog van zijn aanhanger en kwam met een klap op de rotonde bij de Provincialeweg Oost terecht. Hoe dat allemaal kon gebeuren, is nog niet precies duidelijk. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt.



De boot in

De boot moest uiteindelijk van de rotonde worden weggetakeld. Het is nog maar de vraag of de autobestuurder nog met z'n bootje over de Brabantse wateren kan varen. Bij het ongeluk raakte de boot zwaar beschadigd.