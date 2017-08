Zeer grote brand bij recyclingbedrijf Son, rookwolken in Eindhoven te zien en te ruiken

SON - Bij Baetsen Recycling in Son op industrieterrein Ekkersrijt is dinsdagavond een zeer grote brand uitgebroken. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedt buiten op het terrein van het afvalbedrijf. Ondertussen zijn vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers van de brandweer op locatie om het vuur te blussen. In de omgeving van Eindhoven is de brand goed te zien en te ruiken. Dat laat een bewoner van Achtse Barrier aan Omroep Brabant weten.





Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij het recyclingsbedrijf op industrieterrein Ekkersrijt. Ongeveer een jaar geleden brak er ook al brand uit en in 2011 ging zo'n 5000 kilo afval in vlammen op.Meer informatie over de brand volgt later.