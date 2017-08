Voorlopig nog stankoverlast van grote brand bij Baetsen Recycling in Son, brand onder controle

In de buurt Achtse Barrier in Eindhoven was veel rookoverlast.

SON - De grote brand bij Baetsen Recycling op industrieterrein Ekkersrijt in Son die dinsdagavond ontstond, is onder controle. Er zijn volgens de brandweer en de gemeente geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Wel is er voorlopig nog stankoverlast.

De brandweer is nog de hele dinsdagnacht bezig geweest met nablussen. Met kranen is het brandende afval uit elkaar gehaald en nat gehouden. Er stond zo'n vijfduizend kuub afval in brand bij een buitenopslag van het bedrijf. In de omgeving van Eindhoven was de brand goed te zien en te ruiken.



NL Alert

Er hoefden geen mensen geëvacueerd te worden. Via een NL Alert adviseerde de brandweer omwonenden ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



Volgens de gemeente Eindhoven kunnen roetdeeltjes zijn neergedaald. Mensen die groenten of fruit eten uit eigen tuin, kunnen deze het beste even afspoelen.