Van wie is deze slang? Dier kruipt woonkamer binnen

VEGHEL - De politie is op zoek naar de eigenaar van een slang. Het beest kronkelde dinsdagavond een huis aan de Bosven in Veghel binnen. De bewoners vonden het reptiel in hun woonkamer.

"Ondanks de hitte betrof het geen tuinslang", grapt de politie op Facebook. Rond elf uur deden de verbaasde bewoners melding van het dier.



Eén van de bewoners wist de slang te vangen nog voordat agenten arriveerden. Het dier is opgevangen.