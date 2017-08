Auto vliegt in brand na ongeval, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

ZUNDERT - Op de Meirseweg in Zundert is dinsdagnacht een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurder botste door onbekende oorzaak tegen een boom waarna de auto in brand vloog.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor één 's nachts. Volgens een fotograaf ter plaatse raakte de bestuurder zwaargewond. Een traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland.



Ziekenhuis

Het slachtoffer zou onder begeleiding van een traumarts naar het ziekenhuis zijn gebracht. Door het ongeval was de Meirseweg enige tijd afgesloten.