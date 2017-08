Vermiste drenkeling in recreatieplas is Pool, politie blijft zoeken

OVERLOON - De zoektocht naar de drenkeling in recreatieplas Schaartven in Overloon is woensdagochtend om tien uur hervat. Een zoekactie van de brandweer dinsdagavond had geen resultaat. Volgens de politie gaat het om een Poolse man.

De man komt uit Venray. Hij ging samen met een vriend zwemmen, uiteindelijk kwam de man niet meer boven water waarna de politie is gebeld.



Specialisten gaan woensdag in een boot met sonarapparatuur het water op. Ook zijn er weer duikers aanwezig. De politiehelikopter wordt niet ingezet. Dinsdagavond was dit wel het geval. De politie gaat ervan uit dat de man is overleden.Het is niet de eerste keer dat een persoon is verdronken in de Schaartven. Een asielzoeker verdronk in juni 2015. Een 18-jarige zwemmer raakte een maand later verlamd na een duik in de plas.