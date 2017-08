Hond uren opgesloten in snikhete auto bij Eindhoven Airport, eigenaar verhoord

EINDHOVEN - Bij Eindhoven Airport is dinsdagmiddag een hond bevrijd die urenlang vastzat in een snikhete auto. Een verkeersregelaar merkte op dat het dier oververhit in de afgesloten auto zat.

Hij seinde vervolgens de Marechaussee in. Die sloegen een ruit in en bevrijdde het dier. Het baasje van de hond werd achterhaald en is na verhoor naar huis gestuurd.



LEES OOK: Baasjes op vakantie, verwaarloosde katten opgesloten in konijnenhok: 'Vol vliegen en uitwerpselen'



Temperaturen in de auto

Volgens dierenartsen is het gevaarlijk om je huisdier langer dan een half uur in een stilstaande auto in de zon te laten. Auto's kunnen na een half uur al warmer dan 55 graden worden.