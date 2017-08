Verdrinkingsdood Syrische tiener onderstreept belang van zwemlessen voor buitenlandse jongeren

HEESCH - Voor de vierde keer dit jaar verdronk dinsdag een Brabantse tiener. Vaak gaat het om buitenlandse jongeren die niet (goed) kunnen zwemmen. Om deze tragische gebeurtenissen te voorkomen worden in Heesch speciale zwemlessen georganiseerd voor statushouders.

Dinsdag verdronk een 14-jarige jongen in de vijver van het Henri Dunantpark in Eindhoven. Zijn vrienden verklaarden tegen de politie dat hij geen zwemdiploma had. Het ED weet dat het om een Syrische tiener gaat.

Sinds deze zomer krijgen statushouders zwemlessen in zwembad ’t Kuipke in Heesch. “Regelmatig verdrinken kinderen of jong volwassenen van buitenlandse komaf. Daar moest iets aan gebeuren”, vertelt Mariëtte Deckers van Vluchtelingenwerk Bernheze. Samen met Miron van Soest organiseert zij de zwemlessen.

In het diepe

Ellen Muytjens leert de statushouders zwemmen. “Het zijn heerlijke kinderen en jong volwassenen om mee te werken. Ze zijn allemaal enthousiast. Er was normale spanning in het begin, maar we zijn letterlijk en figuurlijk in het diepe gesprongen. Nu kan iedereen zichzelf redden.”

Deckers hoopt dat de zwemlessen in de toekomst ook elders in het land worden gegeven.



Het ongeval in Eindhoven had volgens Bert van Velthuijsen van vakbond FNV mogelijk voorkomen kunnen worden als het duikteam van Eindhoven nog had bestaan. “Nu komt het dichtstbijzijnde duikteam uit Den Bosch. De aanrijtijden zijn daarom langer geworden.”

Van Velthuijsen pleit voor de terugkeer van het Eindhovense duikteam. “Niet alleen voor de veiligheid van de burgers, maar ook voor de brandweermannen. Het moet als brandweerman langs de kant verschrikkelijk zijn als je niet kunt ingrijpen omdat je moet wachten op collega’s die van ver komen.”

De vakbondsman wil samen met de Veiligheidsregio de mogelijkheden bekijken voor de terugkeer van een duikteam in Eindhoven.