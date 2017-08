Opnieuw NAC-speler voor FC Oss, club huurt Fisayo Adarabioyo

BREDA - NAC verhuurt Fisayo Adarabioyo voor de rest van het seizoen aan FC Oss. De aanvaller is daarmee de derde speler van de Bredase club die de tijdelijke overstap naar Oss maakt. Vinnie Vermeer en Daan Klomp gingen hem vorige week al voor.

Naast middenvelder Vermeer en verdediger Klomp wil NAC ook aanvaller Adarabioyo meer speelminuten laten maken. Omdat de Engelsman daar in Breda (nog) niet aan toe komt, wordt hij - net als de twee anderen - uitgeleend aan FC Oss. Het is de bedoeling dat Adarabioyo zich in Oss in de Jupiler League verder ontwikkelt en ervaring op doet.



Fisayo Adarabioyo is een Engels-Nigeriaanse speler die bij NAC een contract heeft tot 30 juni 2018.