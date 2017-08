Wielrenner Danny Van Poppel op weg naar Lotto-Jumbo

EINDHOVEN - Danny van Poppel heeft een persoonlijk akkoord met Lotto-Jumbo, dat bevestigt de wielerploeg. Naar verwachting tekent Van Poppel een contract voor twee jaar.

"Als er geen gekke dingen gebeuren verwachten we zijn komst vandaag of morgen officieel te maken", zegt een woordvoerder van Lotto-Jumbo. Over verdere details wil de ploeg nog niks kwijt.



De 24-jarige sprinter uit Moergestel zou dan de overstap maken van het Britse Sky. Zijn contract daar loopt nog tot het einde van dit jaar.



LEES OOK: Geluk lacht Danny van Poppel toe in Australië, duiker vindt trouwring van zijn moeder terug.



Ronde van Polen

Van Poppel toonde dit jaar zijn vorm met een zeer verdienstelijke Ronde van Polen. Daar schreef hij een etappewinst op zijn naam waarin hij onder andere afrekende met het flamboyante sprintkanon Peter Sagan.