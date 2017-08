Zwaarbeladen koperdieven karren met 60 km/u over de A58, duo opgepakt

BREDA - Op de Graaf Engelbertlaan in Breda zijn woensdagochtend vroeg twee koperdieven opgepakt. Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woonplaats en een 26-jarige vrouw uit Rijsbergen.

Het tweetal reed rond halfzes met zeer lage snelheid, ongeveer 60 kilometer per uur, over de A58 bij Etten-Leur en trok daardoor de aandacht van surveillerende agenten. Toen zij de auto op de Graaf Engelbertlaan aan de kant zetten, viel het de agenten op dat het voertuig zwaarbeladen was en er op de achterbank lading lag die was afgedekt.



De auto bleek vol te liggen met koperen kabels, die vermoedelijk gestolen zijn. Het tweetal is achter de tralies gezet. De auto en de kabels zijn in beslag genomen.