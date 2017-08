Schip uit Werkendam redt tientallen bootvluchtelingen: 'Geeft toch een goed gevoel'

WERKENDAM/TARIFA - De bemanning van zeeschip Eems Sky van rederij EemsWerken uit Werkendam heeft zondag 52 Afrikaanse vluchtelingen op de Atlantische Oceaan gered. Het kwetsbare rubberbootje met mannen, vrouwen en kinderen dobberde stuurloos rond op de hoge golven.

De Eems Sky was met een vracht aluminium onderweg van Noorwegen naar Italië. Zondagmiddag voer het schip zo'n dertig zeemijl ten westen van de Straat van Gibraltar toen de kapitein vanaf de brug door zijn verrekijker het kleine bootje opmerkte.



Route naar C ádiz

De vluchtelingen probeerden tevergeefs de oversteek te maken van Marokko naar het Spaanse vaste land, de provincie Cádiz. Een route die vaker wordt genomen.



"Het rubberbootje was rond halfvijf één mijl (bijna twee kilometer) van het zeeschip vandaan. De bemanning heeft meteen de kustwacht gewaarschuwd. Zowel de Marokkaanse als Spaanse kustwacht stuurden patrouilleboten en helikopters naar het gebied", vertelt directeur Gertjan Kornet van EemsWerken.



Ondertussen probeerde de Eems Sky dichter bij de vluchtelingen te komen. De motor van het zeeschip werd uitgezet om te voorkomen dat het rubberbootje naar de schroef werd gezogen. "De bemanning gooide een touw naar de vluchtelingen. Toen ze die hadden gevangen, konden ze het bootje naar de zijkant van ons schip trekken", zegt Kornet.Via een touwladder gingen de migranten aan boord. Onder de 52 Afrikanen waren meerdere kinderen en vrouwen. Ze waren allemaal ogenschijnlijk ongedeerd en gezond.De vluchtelingen zijn aan de dood ontsnapt weet Kornet. "Bij de Straat van Gibraltar staat veel stroming. En de hoge golven van de oceaan maken het extra gevaarlijk. Bovendien moesten de migranten roeien, omdat de buitenboordmotor van het rubberbootje het niet meer deed."Later op de dag stapten de Afrikaanse vluchtelingen over op een Spaanse reddingsbootschip. De opvarenden zijn vervolgens naar de haven van Tarifa in Spanje gebracht. De Eems Sky kon koers zetten naar de Middellandse Zee.Het Werkendamse bedrijf vaart regelmatig de route van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. Het was voor het eerst dat ze vluchtelingen hebben opgepikt.Kornet: "Dat geeft je toch een goed gevoel. Na de reddingsactie heb ik tegen de bemanning gezegd: "Well done!"