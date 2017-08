Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeluk: 'Mensen in de bus móeten iets hebben gezien'

NUENEN - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding in Nuenen, waarbij een 69-jarige fietser uit dezelfde plaats om het leven kwam. Het ongeluk gebeurde afgelopen zondag op de Europalaan. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog altijd een raadsel.

De dienders willen vooral graag spreken met de inzittenden van lijnbus 321, die op het moment van het ongeval over de Europalaan reed. "De passagiers móeten iets gezien hebben", aldus een woordvoerder van de politie.



Eén getuige

De automobilist die bij het ongeval betrokken was is bekend. De inzittenden van de auto stapten direct uit om het slachtoffer te reanimeren.



Maar de politie heeft op dit moment maar één goede getuige en dat is niet voldoende, zegt een woordvoerder. "Mensen waren in shock. We hebben meer verklaringen nodig om alle details op een rij te krijgen."



Wandelaar

De getuige is een wandelaar. De persoon die samen met het slachtoffer fietste, keek volgens de politie net de andere kant op toen het ongeluk gebeurde.