Erika en zieke Martin vieren nog een keer hun trouwdag en willen zoveel mogelijk kaartjes

DEN BOSCH - “Hoe mooi is het als we daar in bed liggen, omringd door onze kinderen én kaartjes?” Erika en Martin Doll uit Den Bosch vieren donderdag hun 29ste, maar ook meteen laatste trouwdag samen. In bed, want Martin is terminaal ziek en heeft niet lang meer. Zijn vrouw hoopt op kaartjes vanuit het hele land, en misschien zelf de wereld, om de dag op te vrolijken.

Erika en haar 74-jarige man kregen in maart te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. “Ik ben al vanaf 3 maart aan het rouwen. Het is heel zwaar, heel zwaar. Het is het verschrikkelijkste wat je mee kunt maken”, zegt ze. Haar eigen gezondheid is ook niet optimaal. Ze zit sinds twaalf jaar in een rolstoel en heeft ingezakte ruggenwervels en spierreuma.

Oproep op Facebook

Omdat ze toch nog iets speciaals van hun trouwdag wil maken, vroeg ze mensen op Facebook om kaartjes te sturen. “Ik zag wel eens van dit soort oproepen voorbij komen voor zieke kinderen. Ik heb toen zelf ook vaak een kaartje gestuurd. En dat doet zo’n gezin zo goed. Dus toen dacht ik: ‘laat ik dat ook vragen’. Helemaal omdat we zelf nog maar weinig vrienden om ons heen hebben.”



Een kaartje sturen? Dat kan naar:

Derde Slagen 14

5233 TC 's Hertogenbosch

“Ik hoop dat morgen een hele positieve dag wordt. We lopen in onze prachtigste kleren rond. Ze hangen al klaar”, vertelt de 65-jarige Erika. “We moeten er natuurlijk wel mooi uitzien, even een dagje geen nachtgoed. En we versieren de kamer.”De twee hebben op 18 augustus hun trouwdag nog wel buiten de deur gevierd samen met Stichting Ambulance Wens. “We zijn aan zee begonnen in Scheveningen en daar wilden we het ook eindigen. Maar mijn man gaf aan dat hij dacht de 31ste niet te halen. Gelukkig heeft de wensambulance ons toen de volgende dag al meegenomen.”Het echtpaar ging naar het strand en Madurodam. “Op de avond dat we elkaar ontmoetten, vertelde ik Martin dat ik al 25 jaar niet naar de zee was geweest. ‘Nou, dan pakken we onze spullen en gaan we’, zei hij toen.” En dat gebeurde ook, direct die avond nog.De Bossche is de stichting erg dankbaar dat ze opnieuw samen waren op die plek. "Het was een fantastische dag. Martin wil als hij overlijdt ook geen bloemen of iets tijdens de dienst, maar vraagt mensen om geld te doneren aan Stichting Ambulance Wens. Dat verdienen ze ook echt."