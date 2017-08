Ontsnapte slang van Angela is weer thuis: 'Ze is een echte avonturier'

VEGHEL - Een avonturier. Zo omschrijft Angela Kallenbach haar piepjonge Russische rattenslang die ontsnapte en dinsdagavond werd teruggevonden bij haar achterburen. Voor het eerst in de 23 jaar dat Angela slangen heeft, moest een slang van haar worden teruggebracht door de politie.

Het is voor de Veghelse nog altijd een raadsel hoe de slang kon ontsnappen. De rattenslang – ze heeft nog geen naam – lag alleen in een terrarium op zolder. “Ze is heel jong en durft nog niet bij andere slangen in een terrarium. Maandag is ze ontsnapt. Meestal blijven slangen dan nog wel in de buurt, maar nu is ze op avontuur gegaan.”

Vanaf de zolder wist het diertje naar beneden te kronkelen. “Geen idee hoe ze dat voor elkaar kreeg. Ze is uiteindelijk bij de achterburen naar binnen gekropen. Dat is hemelsbreed vijfhonderd meter, voor zo’n kleine slang een behoorlijke afstand.”



'Een gevangen pier'

De achterburen vingen de slang door er een emmer overheen te zetten. Agenten brachten de ongevaarlijke slang van nog geen halve meter lang terug. "Ze moesten er wel om lachen, hadden het over een gevangen pier."



Dat een slang ontsnapt, is volgens Angela nooit helemaal te voorkomen. “Hoe goed je ook oplet, het kan altijd gebeuren. Daarom heb ik geen giftige slangen in huis.”

Speciale connectie

Samen met haar man heeft Angela negen slangen. In één van de terraria zitten zeventien kleine boa’s die binnenkort worden verkocht. Ze spreekt van een uit de hand gelopen hobby. “Ik voel slangen aan en zij mij. Die connectie is moeilijk uit te leggen. Maar ik heb een boa van ruim twee meter lang en achttien kilo zwaar en die kriebel ik gewoon onder zijn kop.”

Angela snapt dat mensen bang zijn voor de reptielen. Ze geeft daarom regelmatig voorlichting over slangen, op basisscholen bijvoorbeeld. “En dan neem ik mijn slangen gewoon mee.”