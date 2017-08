Wereldrecordhouder glazen stapelen pakt door: hij probeert het nu met 6000 appels

VINKEL - Vinkel is binnenkort mogelijk een wereldrecord rijker. Eind september zal de lokale stapelvirtuoos Luuk Broos namelijk samen met inwoners proberen het wereldrecord appels stapelen te verbreken. Het doel is om een piramide van ruim 6000 stuks op te tuigen.

Broos is geen groentje als het gaat om het stapelen van willekeurige voorwerpen. In juni vestigde hij al een record champagneglazen stapelen, ruim 50.000 stuks. Dat noemde hij toen 'het grootste succes uit mijn carrière'. Eerder vestigde hij ook al het record sinaasappels stapelen door er 5500 op elkaar te laten balanceren.





Maar de appelpiramide is naar eigen zeggen zijn grootste uitdaging tot nu toe. "We hebben al een aantal keer geoefend en het gaat echt heel lastig worden. Appels hebben bijna allemaal een andere vorm, zie dat maar eens te stapelen."Zenuwachtig dat zijn poging gaat mislukken is hij echter niet. Broos kijkt zelfs al vooruit naar een volgende recordpoging: "Een toren van spruitjes." Die moet er in december gaan komen.Met de actie hoopt Broos, die zich al jaren inzet voor jongeren met een lichte verstandelijk handicap, geld in te zamelen voor het goede doel. "100% van de inkomsten gaan daarnaartoe", verzekert hij. Hij hoopt tussen de 20 en 30.000 euro op te halen. Dit geld is bedoeld voor de zorg voor ouderen en kinderen in Vinkel en Nuland.