Beeldendiefstal opgelost, tweetal uit Dongen aangehouden

DONGEN - De politie denkt met de aanhouding van een 39-jarige vrouw en 42-jarige man uit Dongen een reeks beeldendiefstallen in Midden- en West-Brabant te hebben opgelost.

Het tweetal werd begin augustus aangehouden en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Zo laat de politie woensdag weten.



Beelden

In juni werden in korte tijd zes bronzen beelden gestolen in Breda, Kaatsheuvel, Dongen, Waspik en Raamsdonk. Onderzoek leidde naar de verdachten.



Een deel van de buit is teruggevonden. De verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten.



Geen nieuwe diefstallen

Met de aanhoudingen zijn de diefstallen ook meteen gestopt.