Snoeperij Jantje al drie keer doelwit van inbrekers: 'Ik ben boos, teleurgesteld en zelfs bang'

AARLE-RIXTEL - Eigenaresse Marscha Verstappen is boos, teleurgesteld en ‘zelfs een beetje bang nu’. Er is in een week tijd al twee keer bij Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel ingebroken. Maandagnacht werd het voor de derde keer geprobeerd, maar lukte het niet.

“Ik snap het ook echt niet”, vertelt ze. “Er valt gewoon niks te halen dan wat snoep en een beetje wisselgeld.” Ze is vooral boos omdat haar medewerkers zich nu onveilig voelen. Bij het snoepwinkeltje werken 21 mensen met een verstandelijke beperking.



'Veilige plek aangetast'

“Dat geld kan me letterlijk gestolen worden. Maar we doen hier met z’n allen ons best om een veilige plek te creëren voor onze mensen en dat tasten zij nu aan”, zegt Verstappen. “Onze medewerkers zijn er heel erg mee bezig. Een jongen die zaterdag werkte, vroeg me: ‘wat moet ik doen als ze overdag komen’?”

De eerste inbraak was vorige week in de nacht van woensdag op donderdag. De daders hebben toen de kassalade en wat chocolade meegenomen. De tweede keer, vrijdagnacht, is er alleen geld gepakt. De laatste keer kwamen de dieven niet binnen, maar is er wel schade aan de kozijnen.



Aangifte

De eigenaresse heeft aangifte gedaan. Ze overweegt ook om zelf het pand alvast wat veiliger te maken. “Ik ga niet een heel alarmsysteem aanschaffen, maar we zullen zorgen voor betere verlichting en nieuwe sloten. Helaas heb ik alleen niet het geld om alles in een keer te doen en bijvoorbeeld ook de kozijnen aan te pakken.”