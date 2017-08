Skidôme woest op bestuur supportersclub Oranje: 'Te triest voor woorden!'

RUCPHEN - 'Er zijn zoveel supporters die lang moeten sparen om naar zo'n wedstrijd te gaan. Als je dan in het nieuws moet lezen dat het management zichzelf tienduizend euro per maand toekent. Dat is echt te gek voor woorden, werkelijk waar", reageert Nicky Broos op het nieuws. Broos heeft met zijn bedrijven Skidôme Rucphen en Indoor Skydive Roosendaal een samenwerkingsverband met de Supportersclub Oranje. Maar die samenwerking duurt niet lang meer. "Ik wil daar geen associatie mee hebben."

Tienduizenden Oranjesupporters financierden jarenlang het feestelijke leven van de bestuurders van hun Supportersclub. Dat maakte onderszoekswebsite Follow The Money woensdagmorgen bekend.



'Dit doe je niet'

Nicky Broos is op dit moment onderweg naar Parijs, om daar donderdagavond Oranje aan te moedigen tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. "Maar dit nieuws bederft het plezier wel. Als dit waar is, dat je als bestuurslid van een vriijwilligersclubje jezelf zoveel geld kunt toeëigenen.. Ik vind het echt te triest voor woorden! "



"Ik hoop van ganser hart dat ze hiermee niet de vereniging de nek omdraaien. Het is een mooie club met tienduizenden leden."



Lidmaatschap en samenwerking opzeggen

Na het weekend, als hij terug is uit Parijs, gaat Broos contact opnemen met de club. Samen met zijn drie reisgenoten heeft hij besloten dat ze uit principe en om een statement te maken, allemaal hun lidmaatschap bij de supportersclub opzeggen.



Ook de zakelijke samenwerking houdt wat hem betreft op. Leden van Supportersclub Oranje konden tot nu toe met korting skiën, snowboarden, icekarten of indoor skydiven bij zijn bedrijven.



Nooit ontmoet

Zelf heeft Broos de bestuursleden nooit ontmoet. "Ik zou tegen ze willen zeggen: zorg er voor dat dit goed uitgezocht. Als dit echt zo is, zorg er dan voor dat je je excuses aanbiedt. En zo niet, zuiver de naam van de club. Dit doe je gewoon niet. Het slaat helemaal nergens op."