Mysterie: wat is er gebeurd met de gewonde man die in Helmond liep?

HELMOND - De politie in Helmond heeft in de nacht van zondag op maandag een gewonde 59-jarige man gevonden die 'op onverklaarbare wijze gewond is geraakt'.

De man werd rond een uur of 01:00 gevonden langs de kant van de weg door een passant. Die lichtte vervolgens de politie in. Dit was vlakbij Kasteel Traverse. De gewonde man liep vermoedelijk in de richting van het station.



Getuigen

Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. De politie is nog op zoek naar getuigen die iets gezien hebben.