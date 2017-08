Drie auto's en lijnbus botsen op A50 bij Uden, twee gewonden

UDEN - Op de A50 bij Uden zijn woensdagmiddag drie auto’s en een lijnbus op elkaar gebotst. Volgens een getuige zijn er twee mensen gewond geraakt. De busreizigers zijn uit het voertuig gehaald en worden met een andere bus verder vervoerd.

Het is niet bekend wat voor soort verwondingen de slachtoffers hebben. De politie en een ambulance zijn ter plaatse om hulp te verlenen.



Door het ongeluk is er een file van zo'n zes kilometer ontstaan in de richting van Oss. Automobilisten kunnen het beste via Den Bosch omrijden.