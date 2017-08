Weer ondergrondse wietkwekerij in kassencomplex Etten-Leur, man en vrouw aangehouden

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur is in een kassencomplex aan de Grauwepolder in Etten-Leur een ondergrondse wietkwekerij met ruim 800 planten aangetroffen. Dat meldt de politie. Op het terrein zijn een man en vrouw aangehouden.

“Er staat mais in de kas. Dat hoort niet, dus dat is raar. Op basis van anonieme tips is het hennepteam gaan kijken. Ze ontdekten helemaal achterin een luik. Daaronder vonden we twee ruimtes. Eén met een kwekerij met honderden planten en een kwekerij die al geruimd is. Het zat echt wel goed verstopt.”Het is niet de eerste keer dat het raak was aan de Grauwepolder. “Op dit terrein is al eerder een hennepkwekerij opgeruimd en in 2014 een xtc-lab. Het lijkt er dus op dat het om hardleerse criminelen gaat”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.