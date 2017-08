Drie jongens wandelen met nepvuurwapen door binnenstad van Eindhoven

EINDHOVEN - Drie minderjarige jongens zijn woensdagochtend aangehouden omdat ze in de binnenstad van Eindhoven rondliepen met iets wat leek op een vuurwapen. Het vuurwapen was niet van echt te onderscheiden.

De drie jongens, een 17-jarige jongen uit Heeze en twee 16-jarige jongens uit Leende en Eindhoven liepen op de Nieuwe Emmasingel toen omstanders zagen dat een van hen een vuurwapen bij zich had. De politie kwam af op de melding en arresteerde de jongens.

Vuurwapengevaarlijk

Omdat de politie niet wist of het om een echt of nep vuurwapen ging, benaderden de agenten de jongeren als vuurwapengevaarlijke verdachten. Het wapen is in beslag genomen. De drie jongens zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.



De politie benadrukt dat het bezit van nepvuurwapens in Nederland verboden is. Alleen speelgoedwapens met CE-keurmerk zijn toegestaan. Maar ook die mogen niet openlijk op straat of in publieke ruimtes gedragen worden. Deze kunnen in sommige gevallen worden aangezien voor echte vuurwapens.